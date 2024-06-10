Жителей Подмосковья призывают быть внимательными на дорогах во время грозы

В Московскую область опять вернулись грозовые дожди, при этом будет очень тепло. В ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют сильный дождь с грозой, а также местами град с порывами ветра до 17 м/с. Такая погода может негативно повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск возникновения ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В связи с ухудшением погодных условий Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными. Строго соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения, исключить резкие маневры.

А также не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. При переходе дороги лучше убедиться в том, что все автомобилисты видят вас и пропускают на пешеходном переходе.

Кроме того, следует исключить поездки на самокатах, велосипедах и мототранспорте во время дождя.

При поломке, ДТП и любой другой чрезвычайной ситуации на дроге звоните по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.