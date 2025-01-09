Жителей Подмосковья призвали быть осторожными на дорогах в гололедицу

До конца недели в Московском регионе погода переменчива: температура будет снижаться до минусовой, местами пройдут снег и дожди, а на дорогах возможен гололед — синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности. Дорожные службы Московской области продолжат работу согласно погодным условиям, проводя противогололедную обработку в первую очередь на наиболее опасных участках: мостах, эстакадах, крутых поворотах и съездах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ведомстве призвали автолюбителей соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию, не совершать резких маневров, быть аккуратными при парковке, заблаговременно снижать скорость перед переходами и пропускать пешеходов.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112. Если остановка на обочине вынужденная, то не следует оставаться в машине — это опасно. Лучше покинуть транспортное средство и уйти за пределы проезжей части, чтобы минимизировать риск повторного ДТП с тяжелыми последствиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.