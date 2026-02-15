Жителей Подмосковья предупредили о серьезной опасности на дороге

сегодня в 11:22

Метеорологи сообщили о надвигающемся сильном снижении температуры в Подмосковье. Согласно прогнозам специалистов, столбики термометров опустятся до отметки минус 13 градусов ближе к ночи, в связи с чем на дорогах региона ожидается сильная гололедица, об этом предупредили в Госавтоинспекции Московской области .

Погодные условия создадут серьезную угрозу для автомобилистов и пешеходов. Проезжая часть и пешеходные дорожки покроются толстым слоем льда по всей территории области.

Особую опасность представляет так называемый «черный лед», который практически невидим на дорожном полотне. Водителям настоятельно рекомендуют следить за допустимой скоростью движения и избегать резких маневров.

Сотрудники ГАИ советуют населению по возможности отказаться от личного автотранспорта и отдать предпочтение автобусам, троллейбусам и электричкам.

