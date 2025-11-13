Жителей Подмосковья предупредили о резком похолодании в выходные

По прогнозам синоптиков, в выходные в Московском регионе ожидается дождь, мокрый снег и гололедица, порывы ветра могут достигнуть 15 м/с, температура может снизиться до -6° ночью. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

«Дорожные службы Подмосковья мониторят ситуацию и проведут противогололедную обработку проезжей части, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта. Тем не менее, если вы еще не «переобулись», то рекомендуем в выходные выезжать на летней резине — это может быть опасно», — отметили в ведомстве.

При ухудшении погодных условий видимость на дорогах снижается, поэтому водителям необходимо быть сконцентрированными на дороге, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, водить плавно, резко не перестраиваться и не обгонять. А также быть особо аккуратными на поворотах и съездах и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пешеходов. Не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Пешеходам следует переходить проезжую часть и железнодорожные пути по оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта, вечером носить световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.