Жителей Подмосковья предупредили: ездить на мотоциклах еще опасно

На дорогах Московской области уже заметили первых мотоциклистов в связи с потеплением. Но официально мотосезон еще не начался, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Температурный режим еще устанавливается, по прогнозам ночью и утром может быть гололедица. Поэтому лучше пока не спешить ездить на мотоцикле, а подготовить его к началу сезона и освежить навыки вождения.

В ведомстве также отметили, что в 2024 году в Подмосковье были нередкими ДТП с питбайками, мопедами и скутерами, за рулем которых были дети.

Кстати, питбайк — прежде всего спортинвентарь, ездить на нем можно на спецплощадках или по бездорожью.

Минтранс Подмосковья призывает родителей уделить особое внимание детям — многие ребята ездят на скутерах и питбайках без разрешения родителей. Следует объяснить им правила дорожного движения и не позволять управлять транспортными средствами, если это не разрешено ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.