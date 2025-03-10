Жителей Подмосковья предупредили: ездить на мотоциклах еще опасно
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На дорогах Московской области уже заметили первых мотоциклистов в связи с потеплением. Но официально мотосезон еще не начался, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Температурный режим еще устанавливается, по прогнозам ночью и утром может быть гололедица. Поэтому лучше пока не спешить ездить на мотоцикле, а подготовить его к началу сезона и освежить навыки вождения.
В ведомстве также отметили, что в 2024 году в Подмосковье были нередкими ДТП с питбайками, мопедами и скутерами, за рулем которых были дети.
Кстати, питбайк — прежде всего спортинвентарь, ездить на нем можно на спецплощадках или по бездорожью.
Минтранс Подмосковья призывает родителей уделить особое внимание детям — многие ребята ездят на скутерах и питбайках без разрешения родителей. Следует объяснить им правила дорожного движения и не позволять управлять транспортными средствами, если это не разрешено ПДД.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.