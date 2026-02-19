Жителей Московского региона попросили уступать дорогу снегоуборочной технике

сегодня в 14:30

Водителям необходимо уступать дорогу снегоуборочной технике, чтобы не мешать очистке от снега. Также не рекомендуется оставлять автомобили вдоль проезжей части.

В целом дорожная ситуация сегодня осложнена погодными условиями. Привычный маршрут займет в 2-3 раза больше времени. Средняя скорость движения составляет 24 км/ч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.

