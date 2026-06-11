Житель Хабаровска пожаловался на перекрытие улицы Аэродромной

Хабаровчанин обратился к губернатору Дмитрию Демешину из-за закрытой улицы Аэродромной. Он заявил, что нормальный объезд не организовали, сообщает КомсаNews .

По словам жителя Хабаровска, улицу Аэродромную перекрыли полностью, а водителям предложили ехать через дворы. Мужчина считает, что легковые автомобили там не проедут.

«Всех направили ехать через дворы, но там легковой автомобиль не проедет. Ямы с колесо джипа!» — написал мужчина.

Автор обращения возмутился, что перед перекрытием не подготовили нормальный объезд и не заделали ямы. По его мнению, в случае аварии или чрезвычайного происшествия на участке может возникнуть транспортный коллапс.

В правительстве Хабаровского края ответили, что работы идут в установленных границах, а объездные пути есть.

«К сожалению, это вынужденные меры», — добавили чиновники.

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