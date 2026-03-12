Жесткая посадка индийского самолета заблокировала работу аэропорта Пхукета

сегодня в 17:06

Около 18 тысяч человек не смогли покинуть Пхукет и прилететь на остров из-за жесткой посадки индийского самолета в местном аэропорту 11 марта. После приземления взлетная полоса оказалась слишком сильно повреждена, сообщает Baza .

Аэропорт был вынужден приостановить работу после инцидента. Индийский самолет буквально взбороздил взлетную полосу, из-за чего воздушная гавань не может отправлять и принимать суда.

Ранее момент жесткой посадки Boeing 737 авиакомпании Air India Express в аэропорту Пхукета попал на видео. После первого касания с землей судно подскочило и воткнулось в полосу передней стойкой шасси. Дальнейшее торможение грозило разрушением борта.

В итоге шасси самолета оказались практически уничтожены, однако 133 пассажира не пострадали.

