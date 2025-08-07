Желтые границы: в Петербурге помечают дворы с запретом на парковку

Власти Санкт-Петербурга намерены в этом и следующем году нанести желтые линии маркировки во дворах, где запрещено парковать автомобили, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«В основном жители положительно относятся. Были сначала некоторые моменты с водителями, но и они сейчас уже „за“, потому что легче стало проехать, понятно, где можно, а где нельзя ставить машины», — заявил глава администрации района «Коломяги» Сергей Супрун. Этот муниципалитет стал первым, где стартовал эксперимент.

Комитет по градостроительству города занимается работой над перечнем территорий, на которых необходима маркировка. Маркировку нанесут как минимум в 30 муниципалитетах, решения основаны на мнениях местных администраций и жителей.

Иногда речь идет о целом квартале, в других случаях об отдельных домах или небольших территориях. Процесс будет полностью прозрачным и законным.