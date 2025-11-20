Землякова: в Кутузовском районе проверят безопасность участка на Пятницком шоссе

В Кутузовском районе прошла совместная работа представителей профильных ведомств, коммунальных служб, управляющих компаний и депутатов местного Совета, в ходе которой специалисты приняли 65 обращений от жителей Химок. Одна из жительниц сообщила о небезопасном движении транспорта на участке Пятницком шоссе, этот вопрос взяли в работу, сообщила в своем Telegram-канале глава городского округа Химки Елена Землякова.

По словам Земляковой, одна из жительниц деревни Юрлово по имени Елена Надеждина пожаловалась на превышение скорости автомобилистами. Проблемный участок находится между улицей Полевая и съездом на Пятницкое шоссе. Женщина рассказала, что из-за нарушителей скоростного режима возникают опасные ситуации для людей, переходящих дорогу. Она попросила установить знаки, ограничивающие скорость движения.

Глава городского округа отметила, что с заявительницей подробно обсудили все нюансы проблемы. Специалисты изучат дорожную обстановку на Пятницком шоссе возле съезда из Юрлова в сторону столицы, а в областное министерство транспорта направят запрос о размещении камер для контроля нарушений.

Данный вопрос также будет вынесен на рассмотрение комиссии по безопасности движения в местной администрации. Предложение поставить знаки ограничения скорости на Полевой улице — от Юрлова до выезда на Пятницкое шоссе — будет доведено до компетентных сотрудников.

Также в населенном пункте установят «лежачих полицейских» по всем требованиям действующих стандартов.

Вопрос обеспечения безопасности на дорогах обсуждали в ходе ВКС под руководством губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.

«В настоящее время в регионе работает более 1,8 тыс. стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации. В планах на 2026-й — установить еще 300 новых камер и начать замену на более современные свыше 1300 существующих», — сообщила Землякова.

Также по итогам встречи школа в Кутузовском внесена в госпрограмму по капремонту. Работы стартуют в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.

