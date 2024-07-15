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Здание Ленинградского вокзала в Москве закроют с 11 августа на реконструкцию

С 11 августа здание Ленинградского вокзала столицы будет закрыто для обновления и интеграции в систему московского транспорта. Поезда пригородного и дальнего следования продолжат прибывать и отправляться по расписанию, однако путь к ним изменится, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Пройти к поездам дальнего следования пассажиры смогут по улице вдоль вокзала. Все поезда будут следовать в обычном режиме.

Пассажирам советуют планировать поездки заранее и учитывать ограничения. Кассами дальнего следования, камерами хранения и залами ожидания москвичи могут воспользоваться на Ярославском и Казанском вокзалах.

Площадь трех вокзалов является крупнейшим транспортным узлом столицы. Тут пересекаются два диаметра, две линии метрополитена, наземный городской транспорт и поезда дальнего следования.