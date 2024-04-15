Завершен второй этап строительства дороги к мастерской управления «Сенеж»

Участок автомобильной дороги в городском округе Солнечногорск протяженностью порядка 1,3 км свяжет образовательный центр и трассу «М-10 Россия» (Ленинградское шоссе), сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора.

Строить удобный подъезд к образовательному кластеру начали в марте 2022 года. Первый этап капитального строительства завершили в прошлом году. Второй этап работ включал в себя строительство еще одного участка, а также кольцевой развязки, разворотной автомобильной площадки с парковкой для автобусов, площадь которой превысила 4 тыс. кв. метров.

Строительство подъездной дороги к мастерской управления «Сенеж» завершено в полном объеме. Все работы проведены в строгом соответствии с графиком и требованиями проектной документации.

Мастерская управления «Сенеж» — образовательный центр, на базе которого проводятся обучающие программы и мероприятия для управленцев и перспективной молодежи. Помимо обучающих мероприятий в Мастерской проходят очные этапы проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.