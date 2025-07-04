Завершен ремонт дороги в Михайловской Слободе Раменского округа

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев лично проинспектировал завершение ремонтных работ на участках 3 и 4 по улице Новорязанская в селе Михайловская Слобода. Новая асфальтированная дорога протяженностью 1,01 км появилась по многочисленным обращениям местных жителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По информации администрации Раменского округа, подрядная организация выполнила устройство нового асфальтобетонного покрытия площадью 3862 квадратных метра. Помимо этого, были установлены новые дорожные знаки и обустроены обочины.

Необходимость ремонта данного участка дороги неоднократно озвучивалась местными жителями, которые направляли соответствующие обращения в адрес администрации. По словам главы Раменского муниципального округа Эдуарда Малышева, он лично проехал по новой дороге, чтобы оценить качество выполненных работ.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.