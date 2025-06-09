Завершен ремонт дороги в деревне Кузяево Раменского округа

Работы проинспектировал глава округа Эдуард Малышев. Обновленный участок протяженностью 1,24 км проходит от дома № 84 до железнодорожной станции Кузяево. Общая площадь обновленного дорожного покрытия составила 5 710 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам главы Раменского округа Эдуарда Малышева, при ремонте использовалось качественное асфальтовое покрытие, что обеспечит долговечность и безопасность движения.

Глава округа отметил, что улучшение дорожной инфраструктуры — залог безопасности не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Теперь жители деревни смогут комфортно передвигаться по обновленной дороге, что повысит уровень жизни в населенном пункте.

До 10 июня планируется завершить укрепление обочин дороги. Эдуард Малышев выразил благодарность всем, кто принимал участие в реализации проекта по ремонту автодороги в Кузяеве. Он добавил, что благоприятные погодные условия способствовали ускорению сроков выполнения работ.

Ход ремонта проинспектировала также директор территориального управления «Гжель» Нина Ширенина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.