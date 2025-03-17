Зарплата от 120 тыс руб: названы плюсы работы водителем автобуса в Подмосковье

Зарплата водителя в настоящее время составляет от 120 тыс. руб., при найме платят 50 тыс. руб. подъемных, а также есть компенсация аренды жилья, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

«Теперь о водителях — мы много об этом говорим, и в настоящее время дефицит составляет значительное количество — более 1 тыс. человек. Зарплата водителя в настоящее время составляет от 120 тыс. руб. Мы приняли решение, что при найме на работу водитель получает 50 тыс. руб. подъемных. Более того, происходит компенсация аренды жилья — 12 тыс. руб. либо проживание в общежитии», — сказал Сибатулин.

Он добавил, что ведется активная работа по обучению на категорию D. Уже заключены три соглашения с автошколами для того, чтобы обеспечить надлежащий поток новых водителей.

«Отдельно хочу поблагодарить глав за лучшие практики в городских округах по привлечению водителей. Так, например, в Одинцово Андрей Робертович (Иванов — глава Одинцовского г. о. — ред.) на своей площадке организовал горячую линию по подбору водителей. В Долгопрудном коллеги также разместили рекламу на билбордах города, и мы видим активное вовлечение», — отметил министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.