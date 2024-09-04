Зарядная станция для электромобилей появилась в Химках

В городском округе Химки появилась новая станция для зарядки электрокаров. Специалисты «Мособлэнерго» установили ее на улице Строителей вблизи дома № 4. Мощность новой электрозарядной станции — 22 кВт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего в Химках работает более 30 электрозарядных станций. Их количество продолжает увеличиваться. Так, химчане могут отдать предпочтение в пользу более экологичных автомобилей и всегда иметь доступ к быстрой подзарядке.

Электромобили имеют ряд преимуществ перед автомобилями на бензиновом двигателе. Электромобиль более экологичен и почти не производит выбросов вредных веществ, что положительно сказывается на экологии. Такие машины бесшумны, не издают звуков, а также имеют высокую экономичность — запас хода электрокара составляет от 100 до 600 км.

Всего в Подмосковье функционируют 484 электрозарядные станции. Программа по развитию электрозарядной инфраструктуры реализуется с 2016 года и рассчитана до 2026. Посмотреть, где именно расположены ЭЗС, можно на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям», «Зарядные станции для электромобилей».

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.