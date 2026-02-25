Заполнены фекалиями: туалеты месяц закрыты в «Иволгах» на Ярославском направлении

Туалеты уже месяц не работают в новых электричках «Иволга» на Ярославском направлении МЖД. Охранники утверждают, что уборные переполнены — фекалии оттуда не отказывают, сообщает Telegram-канал «Жалобы | Электрички» .

«На Ярославском направлении запустили новые „Иволги“, и это, конечно, хорошо, но вот возникает вопрос: почему в „Иволгах“ уже месяц туалеты закрыты. Задаешь вопрос охране, ответ один и тот же: туалеты полные, не откачивают. Почему же ЦППК не организовала как на других направлениях откачку? Надо этот вопрос поднимать», — возмущаются пассажиры.

Туалеты в поездах «Иволга» часто закрыты из-за большого количества точек отстоя на ночевку. Откачка туалетов происходит только в депо Пушкина. Однако электропоезда там появляются редко, что свидетельствует о проблемах с логистикой откачки. Это является недоработкой.

Ранее вагон электропоезда сошел с рельсов на перегоне Люберцы-1 — Быково МЦД-3. Пострадавших в результате инцидента нет.

