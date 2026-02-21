сегодня в 08:22

Вагон сошел с рельсов на перегоне Люберцы-1 — Быково МЦД-3

В 05:05 в субботу на перегоне Люберцы-1 — Быково Казанского направления МЖД и МЦД-3 вагона электропоезда одной колесной парой сошел с рельсов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Электричка принадлежит компании-перевозчику. Пассажиров в поезде не было. Пострадавших в результате инцидента нет.

На место схода приехал восстановительный поезд МЖД. Пока идут работы, движение поездов на перегоне Люберцы-1 — Раменское в сторону области ведется по соседним путям, электрички делают остановки на ж/д станциях Отдых и Фабричная.

Поезда МЦД-3 идут с отклонением от графика до 10 минут.

Причины произошедшего устанавливаются. Для координации работ по устранению последствий ЧП на МЖД создали оперштаб.

