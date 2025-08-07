Заметный спад активности: китайские автомобили дешевеют в России

Изучение объявлений о продаже новых машин на Авто.ру за июль 2025 года, проведенное экспертами «Авто.ру Оценки», выявило продолжение тенденции к уменьшению как средней стоимости, так и количества предложений. При этом в течение месяца существенное снижение средней цены (-4%) наблюдалось только для автомобилей, попавших в РФ по схеме параллельного импорта.

Что происходит с ценами

Анализ ценовой динамики и объема предложений новых автомобилей на Авто.ру в июле 2025 года показал различные направления изменений, зависящие от страны-производителя. Средняя цена на автомобили китайских брендов составила 3,52 млн рублей, что на 1,6% ниже, чем в предыдущем месяце, и лишь на 1% выше, чем годом ранее.

Общее снижение средней стоимости наблюдается уже 5-й месяц подряд, и с начала 2025 года она уменьшилась на 3,4%. Наибольшую стабильность демонстрирует средняя цена на новые автомобили российских производителей: месячное снижение составило незначительные 0,1%, а с начала года — всего 0,8%. Годовой рост составил 1,6%.

Автомобили, не поставляемые в Россию официально, показали наибольшие колебания средней стоимости с ощутимым месячным падением более чем на 4%. В годовом выражении средняя цена в этом сегменте упала на 13,6%, а с января снижение составило 3,4%.

Сокращение предложения

В сегменте объявлений о продаже китайских автомобилей наблюдается заметный спад активности: по сравнению с июлем прошлого года падение составило 31,6%. Российский сегмент продемонстрировал более умеренное сокращение предложения с годовым снижением всего на 2%. Однако, по сравнению с пиковыми значениями ноября прошлого года, падение составило 25%.

Какие автомобили подешевели?

Среди моделей с наибольшим снижением средней цены выделяется Hongqi HS5, подешевевший сразу на 7,2% — с 3,67 до 3,40 млн рублей. Значительно снизились цены и на такие автомобили, как Haval Jolion (–4,1%, до 2,49 млн руб.), Tank 400 (–3,7%, до 5,98 млн руб.), Soueast S09 (–3,5%, до 3,8 млн руб.) и Chery Tiggo 8 (–2,8%, до 3,49 млн руб.). Подобное снижение цен может быть связано с обновлением модельных рядов, появлением новых конкурентных предложений или корректировкой ценовой политики дилерами.

Какие модели подорожали?

В то же время у ряда моделей отмечен небольшой рост цен. Лидером по этому показателю является Lixiang L7: средняя цена этой модели увеличилась на 1,4%, достигнув 6,96 млн руб. Незначительное увеличение цен продемонстрировали Haval H3 (+1,1%), Chery Tiggo 2 (+1,1%), Lixiang L6 (+1,1%) и Chery Tiggo 4 (+1,1%). Рост цен может быть обусловлен сохраняющимся спросом, изменениями в комплектациях или инфляционными процессами.

Цены на авто в различных регионах России

Анализ данных по регионам демонстрирует интересную динамику на рынке новых автомобилей в июле. Наиболее заметное снижение цен наблюдается в 5 субъектах РФ. Лидером по этому показателю стала Республика Адыгея, где средняя цена упала почти на 6%, снизившись с 2,26 до 2,12 млн рублей, что связано с увеличением предложения в бюджетном сегменте. Ярославская область оказалась на втором месте (–5,8%), там автомобили подешевели почти на 200 тыс. рублей, до 3,13 млн рублей. В Нижегородской области зафиксировано снижение на 4,7% (с 2,66 до 2,53 млн рублей). Новосибирская область продемонстрировала снижение средней цены на 4,6% (с 3,78 до 3,60 млн рублей). Замыкает пятерку Свердловская область (–4%), где средняя цена уменьшилась на 100 тыс., до 2,5 млн рублей.

Лидером по росту средней стоимости стала Тульская область, продемонстрировавшая скачок на 10%. Самарская и Ульяновская области заняли второе и третье места с ростом на 7%. Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью и Республика Башкортостан замыкают пятерку с более умеренными показателями — 4,5% и 4% соответственно.