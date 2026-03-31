Замеченную в Химках Ferrari 330 везли для коллекционера в Воронеж

Необычный автомобиль, похожий на легендарную Ferrari 330, был замечен жителями Химок. Машина лишь проезжала через город — она направлялась к своему новому владельцу в Воронеж. Личность коллекционера, заказавшего этот автомобиль, пока остается неизвестной, сообщает РЕН ТВ .

На самом деле жители Химок видели не подлинную Ferrari 330 P 1967 года выпуска, а ее высококачественную копию. Оригинальных прототипов легендарного болида было создано всего четыре, и все они давно осели в частных коллекциях и музеях. Под капотом реплики установлен двигатель V8 от Chevrolet Corvette.

Владельцу автомобиля не придется прятать его в гараже — машина имеет все необходимые разрешительные документы. Реплику можно зарегистрировать и свободно использовать на дорогах общего пользования.

Ferrari 330 P3 в 1970-х годах считалась непобедимой на престижных гоночных соревнованиях — в частности, на «24 часах Дейтоны» и «24 часах Ле-Мана». Однако в 1966 году итальянскому болиду пришлось уступить американскому Ford GT40 Mk II. Это историческое противостояние двух автогигантов легло в основу голливудского фильма «Ford против Ferrari», в котором снялись Мэтт Деймон и Кристиан Бейл.

