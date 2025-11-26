Закручивают гайки: в Кузбассе ввели ответственность за оставленные самокаты

В Кемеровской области будут наказывать за брошенные электросамокаты

Правительство Кемеровской области одобрило закон об ответственности за оставленные в неположенных местах электросамокатах. Если они мешают движению пешеходов, владельцу грозит штраф в 2 тыс. рублей, а при повторном нарушении — в 5 тыс. рублей, сообщает Сiбдепо .

За несоблюдение новых правил должностные лица будут обязаны выплатить штрафы в размере от 7 до 40 тыс. рублей. Компании, занимающиеся прокатом электросамокатов, в случае нарушений будут облагаться штрафами до 100 тыс. рублей.

Новый закон также усиливает ответственность за поддержание чистоты и порядка в городских зонах.

Если неправильно припаркованный самокат вовремя не уберут с тротуара, ответственные лица будут оштрафованы на 20 тыс. рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа возрастает до 40 тыс. рублей. Юридические лица, игнорирующие обязанности по уборке самокатов, будут выплачивать от 90 до 100 тыс. рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.