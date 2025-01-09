«Закончились места»: «Аэрофлот» не пустил на рейс 12-летнего ребенка

сегодня в 18:06

«Аэрофлот» не пустил на рейс 12-летнего пассажира из-за овербукинга

Российская авиакомпания ​«Аэрофлот» отказала в посадке на рейс 12-летней девочке сославшись на сверхбронирование, сообщает 360.ru .

Сестра девочки рассказала, что сначала стюарды объяснили отказ якобы поломкой кресла. Затем они отправили пассажиров к администрации. Позднее выяснилось, что причиной отказал стал овербукинг.

При этом сотрудники авиалиний утверждают, что при при заблаговременной регистрации на рейс пассажиры с подобными проблемами не сталкиваются. По словам пострадавшей, при перелете с животными прохождение онлайн-регистрации невозможно.

Для решения сложившейся проблемы авиакомпания предоставила девочке билет на другой рейс бизнес-классом.

Ранее в аэропорту Владикавказа пассажирка попыталась улететь на самолете в багажном отделе, однако ее заметили сотрудники воздушной гавани.