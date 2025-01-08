Пассажирка из Владикавказа чуть не улетела в самолете в отделе для багажа

В аэропорту Владикавказа Республики Северной Осетии — Алании пассажирка попыталась улететь на самолете в багажном отделе. Однако ее заметили сотрудники воздушной гавани, сообщает Baza .

Женщина предприняла попытку сэкономить на билете. Она зашла на ленту для чемоданов на стойке регистрации, но не смогла вовремя пригнуться. В результате ударилась головой, и система увезла ее к багажу в положении лежа.

После падения женщину заметили работницы аэропорта. В первые секунды они не понимали, что произошло.

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