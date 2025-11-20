Закончена реконструкция трассы М-3 «Украина» в Подмосковье

Была проведена торжественная церемония запуска реконструированного участка М-3 «Украина» с 65 по 86 километр в Московской области. Мероприятие организовали в рамках XIX Международного форума и выставки «Транспорт России».

В нем поучаствовали председатель Правительства Михаил Мишустин, заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства Виталий Савельев, министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин, председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Участок дороги ввели в эксплуатацию раньше обозначенных сроков.

Работы по реконструкции проводились в ускоренном темпе, в две смены. Обновленный участок дороги длиной 21 километр проходит по территории Подмосковья.

Что было сделано

Во время реконструкции работники расширили проезжую часть с четырех до шести полос. Еще возвели боковые проезды для разделения потоков движения местного и транзитного транспорта. Благодаря этому, пропускная способность магистрали выросла.

Суммарно на участке уложили примерно 513 тыс. тонн асфальтобетона. Для улучшения безопасности дорожного движения установили барьерное ограждение длиной 91 километр. Еще нанесли 27 тыс. квадратных метров горизонтальной разметки.

Чтобы ездить было безопаснее в темное время суток, разместили примерно 780 опор наружного освещения. В пиковые моменты на объекте работала минимум одна тыс. человек и 250 единиц техники.

Безопасная организация движения

Значительное внимание уделили безопасной организации движения. Возвели четыре новых транспортных развязки. Благодаря этому, устранены пересечения автомобильного трафика в одном уровне. Еще не потребуется светофорное регулирование.

На 66 километре обеспечивается оперативный и безопасный съезд с М-3 «Украина» на автомобильную дорогу на Бекасово. На 71 километре сделали съезд на улицу Московскую в Наро-Фоминске.

На 77 километре появился съезд на автомобильную дорогу по направлению к деревне Котово. На 84 километре обеспечивается связанность населенных пунктов Деденево и Нефедово.

Ремонт мостов

На участке возвели и сделали реконструкцию пяти мостов через реки Березовка, Нара, Киясовка, Истья и Березовка. Чтобы людям было проще и безопаснее переходить через трассу, построили пять надземных пешеходных переходов.

Введенный объект улучшил эксплуатационные характеристики скоростной трассы, безопасность дорожного движения, а также транспортную доступность для жителей Москвы, Наро-Фоминска, и многочисленной агломерации прилегающих к трассе населенных пунктов Подмосковья. Объект включен в состав крупного инфраструктурного проекта реконструкции скоростной магистрали с 65 по 124 километр от Бекасова до Малоярославца.

После окончания всех этапов реконструкции доехать из Москвы до Калуги и Брянска у водителей будет получаться оперативнее и с большим комфортом. Еще это создаст импульс для развития масштабных индустриальных парков Калужской и Московской областей, вроде «Елагино», «Ворсино» и «Котово».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.

