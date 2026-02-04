Загруженность дорог в Подмосковье вечером 4 февраля достигла 6 баллов

сегодня в 18:41

Вечером 4 февраля загруженность дорог в Московской области составила 6 баллов. Основные заторы зафиксированы на крупных шоссе и проспектах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, вечером 4 февраля загруженность дорог региона достигла 6 баллов. Наиболее сложная ситуация наблюдается на Ленинградском, Рублево-Успенском, Можайском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Егорьевском, Новом и Новорижском шоссе, а также на Октябрьском проспекте.

В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, увеличивать дистанцию, придерживаться скоростного режима и избегать резких маневров.

В случае поломки автомобиля или ДТП без пострадавших рекомендуется покинуть транспортное средство, отойти за пределы проезжей части в безопасное место и сообщить о происшествии по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.