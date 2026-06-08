Загруженность дорог в Подмосковье утром 8 июня достигла 4 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 8 июня составила 4 балла. На трассах региона зафиксировали более 1,2 млн автомобилей, что на 16,7% выше средних показателей прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В понедельник утром интенсивность движения на дорогах Подмосковья оценивается в 4 балла. Количество автомобилей превысило 1,2 млн, что значительно больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.