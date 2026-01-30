Загруженность дорог в Подмосковье утром 30 января достигла 4 баллов
Фото - © Минтранс Подмосковья
Дорожная ситуация в Московской области утром 30 января оценивается в 4 балла, основные затруднения отмечаются на въездах в Москву, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Утром 30 января загруженность дорог в Московской области составила 4 балла. После снегопада ситуация стабилизировалась.
Основные заторы фиксируются на трассах, ведущих в Москву: Каширском, Минском, Ярославском, Пятницком, Новорязанском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.