Загруженность дорог в Подмосковье утром 30 апреля достигла 5 баллов

В четверг утром интенсивное движение отмечено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе. Также пробки наблюдаются на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон за рулем и быть особенно внимательными на участках с плотным трафиком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.