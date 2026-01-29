Загруженность дорог в Подмосковье утром 29 января достигла 5 баллов

сегодня в 11:17

Утром 29 января загруженность дорог в Московской области составила 5 баллов, на трассах региона зафиксировано более 803 тысяч автомобилей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утром 29 января на дорогах региона находилось свыше 803 тысяч автомобилей. Это почти на 23,5% больше, чем в среднем за прошлый месяц.

Основные затруднения движения отмечены в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Пробки также наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.