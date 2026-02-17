Загруженность дорог в Подмосковье утром 17 февраля составила 4 балла

сегодня в 12:49

Утром 17 февраля загруженность дорог в Московской области составила 4 балла. Основные затруднения отмечены на крупных шоссе региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть внимательными за рулем. Водителям рекомендуют заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и не отвлекаться на телефон.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.