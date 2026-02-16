Загруженность дорог в Подмосковье утром 16 февраля составила 5 баллов

сегодня в 11:16

Утром 16 февраля загруженность дорог в Московской области составила 5 баллов, что на 9% ниже среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, утром 16 февраля на дорогах региона находилось более 948 тысяч автомобилей. Это на 9% меньше, чем в среднем за прошлый месяц.

Основные затруднения движения зафиксированы на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.