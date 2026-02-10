Загруженность дорог в Подмосковье утром 10 февраля составила 5 баллов

сегодня в 11:00

Загруженность дорог в Московской области утром 10 февраля составила 5 баллов, что на 24% ниже среднего уровня прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 10 февраля на дорогах Московской области находилось более 800 тысяч автомобилей. Это почти на 24% меньше по сравнению со средними показателями за прошлый месяц.

Основные затруднения движения отмечены на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует водителям соблюдать осторожность, не отвлекаться на телефон, придерживаться скоростного режима и дистанции, а также снижать скорость перед пешеходными переходами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.