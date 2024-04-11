Загруженность дорог в Московской области вечером 11 апреля составляет 5 баллов

В четверг вечером, 11 апреля, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов, об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Калужском, Пятницком, Волоколамском, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Всех водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.