Загруженность дорог Подмосковья во вторник вечером составила 4 балла

Во вторник вечером загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Об эом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Ярославском, Новорязанском, Новорижском, Носовихинском, Щелковском, Волоколамском, Пятницком шоссе.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию и скоростной режим, заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.