Загруженность дорог Подмосковья во вторник утром составляла 5 баллов

сегодня в 11:45

Во вторник утром загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. Участников дорожного движения просят быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.