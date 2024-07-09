Загруженность дорог Подмосковья вечером во вторник составляет 4 балла

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском, Ярославском, Минском и Новорязанском шоссе.

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, ведомство напоминает, что во всех округах Подмосковья проводится социальный раунд «Нетрезвый водитель», в рамках которого проводятся проверки водителей на трезвость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.