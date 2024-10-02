Загруженность дорог Подмосковья в среду вечером составляет 6 баллов

сегодня в 19:00

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Дмитровском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Волоколамском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.