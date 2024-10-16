Загруженность дорог Подмосковья в среду утром составляла 6 баллов

сегодня в 11:23

В среду утром загруженность дорог Московской области составляла 6 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксирован 1 млн автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.