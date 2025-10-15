Загруженность дорог Подмосковья в среду утром составляла 6 баллов
Фото - © Denis Shitikoff / Фотобанк Лори
В среду утром загруженность дорог Московской области составляла 6 баллов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,6% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца», — отмечается в ведомстве.
Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей в связи с возможными осадками призывают быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.
«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.