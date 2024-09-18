Загруженность дорог Подмосковья в среду утром составляла 5 баллов

сегодня в 12:51

В среду утром загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировали 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Дмитровском, Каширском, Калужском, Киевском, Рязанском, Косинском, Волоколамском, Ярославском, Минском, Носовихинском, Пятницком, Боровском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.