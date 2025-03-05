Загруженность дорог Подмосковья в среду утром составила 4 балла

сегодня в 12:46

В среду утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах региона зафиксировано почти 972 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров — сегодня местами в Подмосковье прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.