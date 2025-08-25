Фото - © Вечерние пробки в Москве/Медиасток.рф

сегодня в 19:38

Загруженность дорог Подмосковья в понедельник вечером составляет 4 балла

В понедельник вечером загруженность дорог Московского региона составляет 4 балла, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.