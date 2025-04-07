Загруженность дорог Подмосковья в понедельник вечером составляет 4 балла

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Ярославском, Новорязанском, Новорижском, Носовихинском, Рублёво-Успенском, Щелковском, Волоколамском, Пятницком шоссе.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах в связи с возможными осадками и гололедицей, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать резких маневров.

При поломке или ДТП звоните по номеру 112, не оставайтесь в машине или рядом с ней — это может быть опасно.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.