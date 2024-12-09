Загруженность дорог Подмосковья в понедельник утром составляет 5 баллов

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировано свыше 878 тыс. автомобилей, что на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах в связи с возможными осадками и гололедицей, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.