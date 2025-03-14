Загруженность дорог Подмосковья в пятницу вечером составляет 5 баллов

В пятницу вечером загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Волковском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Водителей, в связи с возможными осадками и гололедицей, призывают быть предельно внимательными, не совершать резких маневров, водить плавно, заблаговременно снижать скорость перед переходами и местами притяжения.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.