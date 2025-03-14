Загруженность дорог Подмосковья в пятницу утром составляла 4 балла

В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Жителей и гостей региона призывают быть внимательными в связи с возможными осадками и гололедицей, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не оставлять автомобили у шатких конструкций и под деревьями, по возможности минимизировать пребывание на улице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.