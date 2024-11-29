Загруженность дорог Подмосковья в пятницу утром составляет 5 баллов

сегодня в 09:29

В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировали более 933 тыс. автомобилей, что на 1,2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.