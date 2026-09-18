Загруженность дорог Подмосковья в пятницу утром составила 5 баллов

Загруженность дорог Подмосковья в пятницу утром достигла 5 баллов, основные затруднения движения отмечаются на 7 шоссе в направлении Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 18 сентября загруженность дорог Московской области составила 5 баллов. Основные затруднения движения в направлении Москвы наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Боровском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует водителям соблюдать установленный скоростной режим и безопасную дистанцию между автомобилями.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в МАХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.