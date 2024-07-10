Загруженность дорог Подмосковья утром в среду составила 4 балла

сегодня в 11:06

Утром в среду загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах зафиксировано больше 1 млн автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения в сторону Москвы наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Новорязанском, Новоегорьевском, Каширском, Варшавском, Симферопольском, Киевском, Боровском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть внимательными, чаще ориентироваться по зеркалам и быть предсказуемыми на дорогах, не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Глава региона также отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.