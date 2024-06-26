Загруженность дорог Подмосковья утром в среду составила 3 балла

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26 июня загруженность дорог Московской области составляла 3 балла. На автомобильных дорогах зафиксировано 926 тыс. автомобилей, что на 2% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Киевском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе.

Водителям нужно быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.